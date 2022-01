Advocaat Virginia Giuffre: “Ze wil gerechtigheid, niet louter financiële schikking met prins Andrew”

De hertog van York wordt geconfronteerd met een civiele zaak in de VS nadat Virginia Giuffre hem aanklaagde, omdat hij haar in 2001 zou hebben misbruikt. Hij heeft de aanklacht altijd ontkend. Prins Andrew slaagde er eerder niet in een rechter in New York ervan te overtuigen de burgerrechtelijke zaak, die Giuffre tegen hem wil aanspannen, te seponeren.

De 38-jarige vrouw zegt dat de 61-jarige prins haar in 2001 op drie verschillende tijdstippen heeft misbruikt toen ze zeventien jaar was en toen ze nog Virginia Roberts heette. Dat was in de kringen van de steenrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein, die in 2019 zelfmoord pleegde in een cel in New York. Epstein zou Giuffre hebben opgedragen seks met de prins te hebben.

De advocaten van Andrew hadden verzocht de zaak te seponeren op grond van een tot vorige week geheime overeenkomst die Giuffre in 2009 met Jeffrey Epstein had afgesloten. Maar de overeenkomst van twaalf pagina's tussen Epstein en Giuffre vormt volgens rechter Lewis Kaplan geen belemmering.

Volgens David Boies, de advocaat van Giuffre, is het voor Giuffre heel belangrijk dat de zaak wordt opgelost op een manier die voor haar en de andere slachtoffers rechtvaardig is. "Ik denk niet dat ze een uitgesproken mening heeft over wat precies een oplossing zou moeten zijn, maar ik denk dat het belangrijk is dat ze in het gelijk gesteld wordt.”

Andrew, de op een na oudste zoon van koningin Elizabeth, heeft alle beschuldigingen steeds van de hand gewezen. Als de hertog van York alle rechtsmiddelen heeft uitgeput, zou de zaak tussen september en december in New York kunnen voorkomen.