Advocaat Virginia Giuffre beweert dat er veel bewijslast is tegen prins Andrew: “Hij kon het zich niet veroorloven om naar de rechtbank te gaan”

“Je hebt haar getuigenis en je hebt zijn ontkenning. De grote vraag is: is prins Andrew geloofwaardig of niet? Als de jury eenmaal tot de conclusie zou komen dat de bewering dat hij haar nooit ontmoet heeft niet geloofwaardig is, dan gaan ze ook concluderen dat het niet klopt dat hij geen seks met haar heeft gehad”, vertelt Boies. “Dit is een zaak waarvan ik denk dat het bewijs te sterk is. Hij kon het zich niet veroorloven om naar de rechtbank te gaan”, gaat hij verder. “Met een rechtszaak zou hij een vreselijk crimineel risico genomen hebben. De verhoring zou heel moeilijk geweest zijn voor prins Andrew.”

Prins Andrew wist de pijnlijke rechtszaak te ontlopen door te schikken met Virginia Giuffre. Hij betaalde haar 14 miljoen euro, in ruil voor haar stilzwijgen in de zaak. De vrouw is één van de slachtoffers van sekshandelaar Jeffrey Epstein en meent dat ze gedwongen werd om op 17-jarige leeftijd seks te hebben met de prins. Maar die aantijging blijft Andrew hardnekkig ontkennen. In een interview met ‘Newsnight’ in 2019 zei de hertog dat hij geen seks gehad heeft met Giuffre. Hij verklaarde dat hij gewoon thuis was op het moment waarop de feiten zouden plaatsgevonden hebben. Verder zei hij ook dat Virginia loog omdat ze beweert dat hij erg aan het zweten was op de dansvloer. “Dat kan niet, want ik heb een bepaalde aandoening waardoor ik geen zweet kan produceren", vertelde de prins aan ‘BBC’. Die uitspraak werd echter al snel ontkracht door verschillende foto’s van zijn verleden, waar duidelijke zweetplekken te zien zijn. Bovendien bestaat er een foto waarop hij samen met Virginia poseert. Toch beweerde hij dat hij haar nooit ontmoet heeft. Volgens Ghislaine Maxwell, die momenteel een celstraf van 20 jaar uitzit omdat ze meisjes ronselde voor Jeffrey Epstein, is de foto dan ook nep.