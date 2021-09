Advocaat van prins Andrew noemt misbruikzaak “mogelijk onwettige rechtszaak”

RoyaltyDe Britse prins Andrew (61) is van plan de bevoegdheid van een Amerikaanse rechtbank aan te vechten in de zaak van Virginia Giuffre, die zegt op 17-jarige leeftijd te zijn misbruikt door de royal. Dat meldt het Britse persbureau Reuters op basis van documenten die maandag door een advocaat van de zoon van de Queen zijn ingediend. De advocaat van prins Andrew noemt misbruikzaak ongeldig. “Dit is een ongegronde, niet-levensvatbare en mogelijk onwettige rechtszaak”.

Virginia Giuffre zegt dat de prins zich tientallen jaren geleden herhaaldelijk aan haar heeft vergrepen. Andrew zou toen te gast zijn geweest bij de omstreden zakenman Jeffrey Epstein. Die werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel nadat hij was beschuldigd van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen. Uit de lijkschouwing kwam naar voren dat hij zichzelf van het leven had beroofd. Prins Andrew heeft de beschuldigingen van misbruik altijd tegengesproken.

In New York vond afgelopen maandag de eerste hoorzitting plaats van de rechtszaak die is aangespannen tegen de Britse prins, die telefonische doorging. De rechter in Manhattan had het over de pogingen om Andrew te dagvaarden. Die verliepen moeizaam, kon vorige week worden opgemaakt uit Britse media. De prins had zich naar verluidt verschanst op het koninklijke landgoed Balmoral.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Jeffrey Epstein en de Britse prins Andrew © Photo News/EPA - Fotomontage HLN

Andrew Brettler, de advocaat van de prins, heeft tijdens de hoorzitting ontkend dat zijn cliënt een minderjarige vrouw heeft misbruikt. Volgens de advocaat is de rechtszaak die de vrouw heeft aangespannen in New York daarnaast mogelijk ongeldig. Tijdens de telefonische hoorzitting zei Brettler dat Giuffre in 2009 een regeling heeft getroffen in een aparte rechtszaak. Daarmee zou ze ingestemd hebben dat ze niet langer het recht had om de prins aan te klagen. “De aanklager heeft een regeling getroffen waarmee de hertog van York wordt ontzien van mogelijke aansprakelijkheid”, aldus de advocaat, die vanuit Los Angeles inbelde. “Dit is een ongegronde, niet-levensvatbare en mogelijk onwettige rechtszaak”.

Ook zou Giuffre prins Andrew niet wettig hebben gedagvaard. De papieren van de dagvaarding zouden gewoon aan een politieagent gegeven zijn die het huis van de prins bewaakte. De advocaat Giuffre zegt dat de papieren wel op de juiste manier zijn overhandigd.

De volgende zitting in de zaak staat gepland voor 13 oktober.

Lees ook: