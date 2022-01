Advocaat van aanklaagster prins Andrew: “Hij zal twee dagen lang ondervraagd worden onder eed”

De prins heeft alle aantijgingen aan zijn adres inmiddels formeel ontkend, maar zal zich volgens advocaat Boies “een tikje ongemakkelijk voelen” tijdens de ondervraging. Al zal alles wél volgens ‘het boekje’ verlopen: “Ik ga proberen om hem te laten inzien dat ik niet oorlogszuchtig zal zijn. Natuurlijk ga ik hem veel vragen stellen. Maar hoewel sommige vragen misschien ongemakkelijk zullen zijn, zal ik niet agressief of beledigend zijn. Ik zal respect tonen”, zegt advocaat Boies in gesprek met het Britse ‘Daily Telegraph’.

Boies is trouwens niet langer van plan om Andrews familie te ondervragen, waardoor zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, hun dochters Beatrice en Eugenie en koningin Elizabeth buiten schot blijven. “Het is moeilijk om tot bij hen te geraken, omdat Andrew waarschijnlijk niets zou toegeven aan hen”, zegt de advocaat daarover. “En we gaan de Queen natuurlijk ook niet afzetten.”

Wat voorafging...

Prins Andrew zou Giuffre in 2001 als 17-jarige tiener drie keer hebben misbruikt. De zaak wordt later dit jaar doorgezet, nadat deze in eerste instantie afgerond leek door een schikking die de Amerikaanse eerder had getroffen met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarin staat dat ze een half miljoen dollar heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten mag indienen tegen Epstein en zijn entourage. De rechter oordeelde echter dat die overeenkomst geen obstakel vormt en Giuffre haar zaak mag doorzetten. Eerder deze maand werd bekend dat de prins al zijn militaire titels en eretitels heeft moeten inleveren.