Adele en Ed Sheeran passen voor het kroningsconcert van koning Charles: “Een enorme teleurstelling”

De affiche van Charles’ kroningsconcert lijkt minder spectaculair dan dat hij zelf zou willen. Adele en Ed Sheeran kregen beiden de vraag voorgeschoteld om er op te treden, maar die gaven aan dat ze het te druk hebben op dat moment. Het concert gaat door op 7 mei, een dag nadat koning Charles officieel gekroond wordt in Westminster Abbey. Een bron die betrokken is bij de organisatie van de muzikale festiviteiten zei aan ‘Mail Online’: “De koning heeft een aantal mensen voorgesteld waarvan hij graag zou willen dat ze optreden, Adele en Ed Sheeran stonden op die lijst. Hij was erg enthousiast dat ze deel zouden uitmaken van het concert.” De twee werden benaderd, maar bedankten vriendelijk. “Een enorme teleurstelling. Ze zijn titanen van de showbizzindustrie en zijn typisch Brits, maar ook bekend over de hele wereld. Het is zo jammer.”

Op Sheerans agenda staat die dag een show in Texas gepland. Nochtans beweren insiders dat het praktisch wél mogelijk zou zijn om over te vliegen naar het Verenigd Koninkrijk met een privéjet. Dat deed de zanger in het verleden ook al. En je zou daarbij niet kunnen zeggen dat de zanger zich afzet van de Britse monarchie, want tijdens het concert ter ere van de Queen trad hij wel op.

Wat Adele gepland heeft op 7 mei is niet duidelijk. Of Harry Styles - ook een van Charles’ topfavorieten - al bevestigde, is ook nog niet duidelijk. Artiesten waaronder Lionel Richie en de Spice Girls zouden al wel present hebben getekend. Al is van die laatste nog niet duidelijk of Victoria Beckham nog een keer de beste Posh Spice in zichzelf naar boven zal halen.

