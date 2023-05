Achtervolging in scène gezet voor Netflix? "Prins Harry en Meghan Markle hadden filmploeg bij”

De speculatie dat prins Harry (38) en Meghan Markle (41) de “dramatische” achtervolging door paparazzi in New York dinsdagavond hebben aangedikt, neemt met de dag toe. De Duitse krant ‘Bild’ heeft vernomen dat het koppel naar verluidt een eigen filmploeg op sleeptouw had genomen - mogelijk in opdracht van streamingdienst Netflix.

Eerst nam Meghan de ‘Women with Vision’- award in New York in ontvangst. Daarna werd ze samen met prins Harry (38) en haar moeder Doria (66) achtervolgd door paparazzi.

Er was een “meedogenloze achtervolging” die bijna twee uur duurde en leidde tot “verschillende bijna-ongelukken” met “andere bestuurders op de weg” en voetgangers. Zo klonk het althans in een verklaring van de woordvoerder van het paar.

De beschrijving van de dramatische scènes doet onvermijdelijk denken aan de tragedie in Parijs waarbij Harry’s moeder prinses Diana het leven liet. Hoewel de politie van New York bevestigde dat er een incident was geweest, hadden de fotografen het vervoer van Meghan en Harry slechts “gehinderd”. Er was geen sprake van ongevallen of arrestaties.

Is de achtervolging dan geënsceneerd? De Duitse krant ‘Bild’ claimt te hebben vernomen dat het koppel die bewuste avond naar verluidt een eigen filmploeg op sleeptouw had genomen. Het paar heeft in het verleden al met Netflix samengewerkt voor een veelbesproken documentaire in 2022. Ze filmden hun dagelijks leven met hun smartphones, om de beelden later beschikbaar te maken voor Netflix. Ook nu, in New York, bleef de prins zijn mobiele telefoon tevoorschijn halen. Wat hij ermee deed, en of hij echt scènes aan het filmen was voor de streamingdienst - dat blijft voorlopig onduidelijk.

“Schromelijk overdreven”

Een fotograaf, die anoniem wil blijven, veronderstelt dat Harry en Meghan de achtervolging in scène hebben gezet voor de meegereisde filmploeg. De beschrijving van de gebeurtenissen door het koppel noemt hij tegenover ‘Bild “schromelijk overdreven”.

Dit komt overeen met de verklaring van taxichauffeur Sukhcharn Singh (37). Het was in zijn taxi dat Harry, Meghan en haar moeder Doria stapten toen ze van voertuig wisselden - blijkbaar als afleidingsmanoeuvre voor de paparazzi. “Ik heb niets bijzonder gevaarlijks gezien - ze bleven achter ons”, vertelde Singh aan ‘Bild’ over het gedrag van de geviseerde fotografen.

Ook de burgemeester van New York, Eric Adams (62), die vroeger zelf politieagent was, twijfelde aan het verhaal van prins Harry en Meghan: “Ik kan me moeilijk voorstellen dat er twee uur lang een achtervolging met hoge snelheid heeft plaatsgevonden.”

