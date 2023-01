Aanhangers van Ghislaine Maxwell proberen onschuld van prins Andrew te bewijzen met bizarre foto: “Dit is gewoon lachwekkend”

RoyaltyEr is opnieuw veel ophef rond een foto die gelinkt is aan Virginia Giuffre (39) en prins Andrew (62). Giuffre, die zegt misbruikt te zijn door de royal, verklaarde dat ze samen met de hertog in bad gezeten heeft. Aanhangers van Ghislaine Maxwell beweren echter dat het niet mogelijk is dat er seksuele handelingen hebben plaatsgevonden in de badkuip. Volgens hen is het bad daar “veel te klein” voor. Iets wat ze op hun beurt ook proberen aantonen aan de hand van een bizarre foto.

Het is Ian Maxwell, de broer van Ghislaine, die de foto vrijgegeven heeft. Volgens Ian bewijst het beeld dat Virginia Giuffre liegt over het vermeende misbruik van prins Andrew. Giuffre beweert dat de Britse royal haar misbruikt heeft, maar Ian Maxwell stelt nu dat het bad in kwestie daar veel te klein voor. Iets wat volgens hem ook duidelijk af te leiden valt uit de foto die momenteel massaal gedeeld wordt. “Deze foto zorgt ongetwijfeld voor veel frustraties bij het paleis”, aldus royalty-expert Michael Cole. “Ze dachten dat deze foto ‘verdwenen’ was.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm "Een foto van prins Andrew en Virginia Giuffre in bad." © Cover The Daily Telegraph

Wanhopig

Vrienden van Virginia Giuffre zijn alvast niet te spreken over de meest recente uitspraken van Ian Maxwell, die op zijn beurt zelfs de afmetingen van de badkuip meegaf. “Als dit het beste is wat ze kunnen doen, dan is het gewoon lachwekkend”, klinkt het onder meer. “Het is een walgelijke poging om een ​​slachtoffer van seksueel misbruik in diskrediet te brengen en het zou belachelijk zijn als het niet zo beledigend was”, schrijft iemand anders.

Ook advocate Lisa Bloom, die al verschillende slachtoffers van zowel Jeffrey Epstein als Ghislaine Maxwell verdedigd heeft, reageerde op de heisa rond de foto. “Wat een bizarre foto. Dit bewijst niks.” Ze vervolgt: “Virginia heeft gezegd dat ze met Andrew in bad gezeten heeft. Deze foto toont aan dat twee volwassen mensen in een badkuip passen. Virginia heeft gezegd dat Andrew met haar voeten gespeeld heeft terwijl ze in bad zaten. Deze foto bewijst dat dat perfect mogelijk is. Volgens Virginia heeft het seksueel misbruik pas nadien in de slaapkamer plaatsgevonden. Niets op deze foto bewijst het tegendeel. Het lijkt erop dat Ghislaine en haar volgers wanhopig zijn. In plaats van slachtoffers aan te vallen, zou ze zich beter verontschuldigen voor alle pijn die ze veroorzaakt heeft.”

Online kritiek

En ook op sociale media lijkt niemand Ghislaine Maxwell te geloven. “Wat voor een perverse manier van entertainment is dit?”, vraagt iemand zich luidop af op Twitter. Iemand anders schrijft dan weer het volgende: “Geen enkele man op aarde zou naar dat bad kijken en zeggen: ‘Het is te klein om seksuele activiteiten in te verrichten’.”

Het is wel niet de eerste keer dat Ghislaine Maxwell bewijsmateriaal in vraag stelt. Eerder verklaarde Maxwell dat de foto waar prins Andrew zijn arm rond Virginia Giuffre heeft nep is. “Ik kan me niet herinneren dat Giuffre in mijn huis is geweest. De foto lijkt niet echt te zijn. En ik kan me niet herinneren dat hij gemaakt is”, zei Maxwell eind januari in een interview met ‘Talk TV’.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De beruchte foto van prins Andrew, Virginia Giuffre, en Ghislaine Maxwell. © AFP

Prins Andrew zelf heeft de beschuldigingen van Virginia Giuffre altijd hardnekkig ontkend. In een interview met ‘Newsnight’ in 2019 zei de royal dat hij geen seks gehad heeft met Giuffre in het huis van Maxwell. Andrew verklaarde dat hij gewoon thuis was op het moment waarop de feiten zouden plaatsgevonden hebben. Eerder op de avond zou hij nog een kinderfeestje bijgewoond hebben in Pizza Express in Woking samen met zijn dochter Beatrice. Hij ontkende ook dat hij dezelfde avond in de Londense nachtclub Tramp was, waar Giuffre beweert dat hij “overmatig aan het zweten was” terwijl ze aan het dansen waren. De hertog verklaarde dat hij op dat moment niet kon zweten omdat hij “tijdens de Falklandoorlog te maken gekregen heeft met een overdosis adrenaline”.

LEES OOK:

KIJK. Slachtoffer van prins Andrew getuigt.