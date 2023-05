500 jaar geleden liet Henry VIII hoofd van Anne Boleyn afhakken: “Zelfs in de gevangenis bleef ze kleren shoppen”

Royalty Whoopi Goldberg gelooft niet in ‘gevaarlij­ke achtervol­ging’ van Harry en Meghan, en ze is niet alleen: “In New York? Maak dat de kat wijs”

Whoopi Goldberg (67) maakte in haar programma ‘The View’ erg duidelijk dat ze niet onder de indruk is van het ‘achtervolgingsverhaal’ van prins Harry en zijn echtgenote, Meghan. “Een achtervolging aan hoge snelheid in New York? Als dat kon, zouden we allemaal op tijd in de cinema zijn.”