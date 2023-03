50 jaar geleden brak ze zijn hart, nu zet Charles voor haar zijn zoon aan de deur: de grote triomf van Queen Camilla

Royalty Waarom de Spaanse koningin Letizia plots overal in pastelroze opduikt

De Spaanse pers raakt maar niet uitgepraat over de garderobe van koningin Letizia (50). Sinds het begin van het jaar kiest de vorstin steevast voor licht- of pastelroze outfits, terwijl ze vroeger voortdurend felle kleuren droeg. “Er zit een strategie achter deze verandering”, oordelen mode-experten in de Spaanse media.