50 dagen na het beruchte Oprah-interview: wat heeft het relaas van Harry en Meghan betekend voor de Britse royals?

Royalty Mentaal zieke vrouw breekt in bij prins Andrew: “De bewakers lieten haar zomaar door”

21 april Even schrikken bij prins Andrew (61) thuis: een 44-jarige vrouw slaagde erin de bewaking om de tuin te leiden en binnen te dringen in Andrews privéwoning. De vrouw geloofde dat ze zijn verloofde was, en dat ze daar woonde samen met de prins.