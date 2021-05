47 organisaties verbreken banden met prins Andrew: “Dit is niet langer gepast”

Net zoals elk ander lid van de Britse koninklijke familie heeft prins Andrew een heel deel patronages op zijn naam staan: goede doelen die hij steunt en waaraan zijn naam verbonden is. Maar de afgelopen maanden is die lijst behoorlijk ingekort: maar liefst 47 patronages hebben alle banden met Andrew verbroken. Sommigen in stilte, door zijn naam van hun website te halen, anderen hebben hun beslissing dan weer openbaar gemaakt. “Als een goed doel voor kinderen vonden we het niet gepast dat hij zou aanblijven als beschermheer”, klonk het bijvoorbeeld bij The Royal Navy and Royal Marines Children’s Fund. Vier goede doelen kozen er dan weer voor om Andrew te laten aanblijven aangezien er nog geen veroordeling op zijn naam staat. Al lieten ze wel weten aan The Sunday Telegraph dat het niet langer de bedoeling is dat hij in hun naam nog activiteiten zal ondernemen.