30 poedels, 250 bedienden en een afgehuurd Hilton-hotel: omstreden Thaise koning strijkt weer neer in Duitsland

Royalty Bevestigd: Harry en Meghan komen niet naar het VK met kerst, ondanks uitnodi­ging van de Queen

Niet onverwacht, maar intussen is het ook bevestigd: prins Harry (37) en zijn echtgenote Meghan Markle (40) zullen de feestdagen in de VS doorbrengen. Jammer, zo vinden paleismedewerkers, want de Queen had hen - en vooral haar kleinkinderen, Archie en Lilibet - graag nog eens willen zien.

25 november