30 jaar geleden brak prinses Diana met elk protocol: “Ze keek aan tegen levenslange straf van ongeluk”

Royalty Begrafenis Diana zorgde voor ongezien drama: “De Queen kon op het laatste moment rellen voorkomen”

In 1997 was Groot-Brittannië een natie in diepe rouw. “Mensen schreeuwden en huilden op straat, het was chaos.” Royaltywatcher Andrew Morton legt in een nieuw boek vast wat voor angst en stress de dood van prinses Diana veroorzaakte achter de paleismuren. En wat voor impact het overlijden van Lady Di had op de toekomst van de monarchie. “Harry en William waren de enige reden dat prins Charles niet werd uitgejoeld.”

21 mei