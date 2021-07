28 jaar geleden overleed koning Boudewijn na een hartstilstand: “Hij hield meer van Fabiola dan van het leven zelf”

RoyaltyOp 31 juli is het precies 28 jaar geleden dat koning Boudewijn stierf. Een dood die onze natie schokte. De vorst overleed in zijn 62ste levensjaar aan de gevolgen van een hartstilstand in het koninklijk buitenverblijf in het Spaanse Motril. Maar wie was Boudewijn nu eigenlijk? Voor de een was hij een geliefd vorst, voor de ander bijzonder omstreden. “Hij kwam alleen naar buiten als zijn ambt het vroeg”, klinkt het onder experten. Een uitgebreide terugblik op het bewind en de persoonlijkheid van koning Boudewijn, die niemand onberoerd liet.