25 jaar naar Diana’s dood valt haar droom volledig in duigen: “Ze draait zich vast om in haar graf”

RoyaltyNet als iedereen had ze haar zwaktes, maar in één ding heeft Diana altijd uitgeblonken: de prinses van Wales was een fantastische moeder. Ze brak met traditie en heeft hard gevochten om haar zonen de best mogelijke jeugd te geven. “Ze verzette zich hard tegen de ‘stiff upper lip’-mentaliteit. Soms iets te veel zelfs.” Schrijnend dus, dat ze 25 jaar later niet meer tegen elkaar spreken. “Diana had een plan voor William en Harry. De jongens hebben haar visie doen falen.”