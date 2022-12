2022 stond in het teken van haar leven én haar dood: het bewogen jaar van wijlen Queen Elizabeth II

RoyaltyHet moest een groots feest worden, en eventjes was het dat ook. Queen Elizabeth II vierde haar 96ste verjaardag in april, en in de zomer volgde alweer een belangrijke verjaardag: haar platinumjubileum. Maar liefst 70 jaar zat ze op de Britse troon, als langstregerende monarch ooit. Veel hoge pieken dus, maar ook diepe dalen. En daarvoor waren vooral kleinzoon Harry en zoon Andrew voor verantwoordelijk. Dit was het laatste jaar van Elizabeth.

Grootse festiviteiten

“Alleen haar begrafenis zal nog grootser worden”, het waren onbedoeld profetische woorden van royalty-experts, begin dit jaar. Een militaire parade, extra verlofdagen voor het Britse volk, een ongeziene inschakeling van honderden agenten, een eredienst in St Paul’s Cathedral en een ‘party at the palace’ waarop verschillende wereldleiders en wereldsterren aanwezig waren. De 70ste verjaardag van Elizabeths regeerperiode ging uiteraard niet onopgemerkt voorbij in Groot-Brittannië. De koningin kreeg zelfs haar eigen metrolijn, de Elizabeth Line, die op 17 mei dit jaar geopend werd. De verbinding staat bekend als ‘de paarse lijn’, niet toevallig een vorstelijke kleur. Destijds stond de Queen nog vrolijk glimlachend op het perron om de lijn officieel te openen, maar in de loop van het jaar ging haar gezondheid zichtbaar achteruit.

Louis steelt de show tijdens jubileum

Toch stond Elizabeth niet altijd in het middelpunt van de belangstelling. Haar kleinkinderen stalen regelmatig de show, en dan voornamelijk de kleine prins Louis. Dit jaar op kerstdag mocht hij voor het eerst mee naar de kerk, in aanwezigheid van de pers. Het zoontje van prins William en prinses Kate is ver gekomen op één jaar tijd, want deze zomer nog maakte men zich zorgen over zijn ‘onstuimige gedrag’. Tijdens de jubileumviering van Elizabeth stak hij zijn tong uit naar het aanwezige publiek. Hij vond het duidelijk niet fijn om lange tijd stil te moeten zitten en werd meermaals op de vingers getikt door mama Kate. Uiteraard moet men rekening houden met het feit dat Louis nog maar 4 jaar is, en dat zulk gedrag niet uitzonderlijk is voor kleine kinderen. Zélfs als ze van koninklijke afkomst zijn.

KIJK. Kleine prins Louis steelt alle aandacht tijdens jubileum

Jaar vol kopzorgen

Het was een jaar vol feest ter ere van de Queen, maar ook een jaar vol kopzorgen. Haar ‘lievelingszoon’, prins Andrew, kwam in opspraak vanwege zijn link met misbruiker Jeffrey Epstein. En ook haar kleinzoon, prins Harry, maakte het bont. Hij miste geen kans om het koningshuis publiekelijk aan te vechten, iets waardoor de Queen volgens menig insider erg van wakker lag. Toch bleef ze altijd een zwakke plek voor hem hebben. Ondanks de Megxit bleef ze hem ook dit jaar uitnodigen voor elk event, want ze had hem immers beloofd dat de deur altijd voor hem open zou staan.

Om het af te maken was er ook nog de herdenking voor haar echtgenoot, prins Philip. Elizabeth had het erg moeilijk met het verlies van haar man. Hoewel ze niet alleen moest zitten tijdens de herdenking - zoals dat tijdens zijn begrafenis wél moest, vanwege corona - bleef het een lastig moment voor haar. Ze nam wel de gelegenheid om Andrew een hart onder de riem te steken. Ze trok zich niets aan van de negatieve publiciteit rond hem, en arriveerde arm in arm met haar zoon.

KIJK. Queen arriveert op de herdenking van prins Philip

Haar overlijden was het einde van een tijdperk

Toen op 8 september een onheilspellend bericht over de gezondheid van de vorstin werd vrijgegeven door het paleis, ging alles heel snel. De meeste senior royals - op Charles en Anne na - geraakten niet meer op tijd in het Schotse Balmoral om afscheid te nemen van de koningin. De meest opvallende afwezige was prins Harry, die veel later dan de andere royals pas arriveerde in het kasteel. Zónder zijn echtgenote, en dat was blijkbaar op vraag van prins - op dat moment al een paar uur lang koning - Charles himself. Harry zou aanvankelijk samen met zijn familieleden op een privéjet richting Schotland stappen. Hij en Meghan waren namelijk toevallig in het land op dat moment. Maar hij weigerde op te stappen zonder zijn vrouw, waardoor hij uiteindelijk pas in Balmoral arriveerde nadat het nieuws over het overlijden van Elizabeth al openbaar was gemaakt.

KIJK. Harry arriveert zichtbaar geëmotioneerd in Balmoral

De dood van Elizabeth signaleerde het einde van een tijdperk. Na 70 jaar met dezelfde monarch herinneren de meeste Britten zich zelfs geen andere vorst dan zij. De nationale rouw was dan ook enorm groot. Kilometers lange rijen doken op in het land, en dat overal waar er een gelegenheid was om de koningin te groeten. Ook langs de straten waar haar lijkwagen passeerde was het rijendik aanschuiven om een glimp op te vangen van de Queen.

KIJK. Mensen schuiven meer dan acht uur aan een stuk aan om Queen te groeten

Ook na het overlijden van Elizabeth stond de wereld van de royals dus nog in rep en roer. De tien dagen tussen haar dood en haar begrafenis waren tot de nok gevuld met officiële aangelegenheden, waardoor de kinderen van de monarch amper de kans kregen om zelf te rouwen. Ook voor Charles was het een emotioneel geladen moment. Vanaf het ogenblik dat zijn moeder haar laatste adem uitblies, was hij automatisch koning. Van zijn eerste speech tot de begrafenis: er was geen moment rust.

KIJK. De kist van Elizabeth verlaat Westminster Abbey

Maar uiteraard vroeg men zich vooral af: wat nu met de corgi’s van de Queen? De beestjes verlieten haar zijde nooit. Zelfs tijdens haar begrafenis mochten ze aanwezig zijn. De dieren stonden hun overleden baasje op te wachten bij Westminster Abbey. Gelukkig werden ze niet aan hun lot overgelaten. Prins Andrew en zijn dochter, prinses Beatrice, besloten elk één van de overgebleven hondjes in huis te nemen. Zij waren het immers die de laatste twee corgi’s van de Queen aan haar cadeau hadden gedaan.

KIJK. Corgi’s mogen aanwezig zijn op de begrafenis, en wachten hun baasje op.

