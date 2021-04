16 jaar aan gewerkt voor rit van 8 minuten: prins Philip ontwierp zijn eigen lijkwagen

Ruim een week nadat hij op 99-jarige leeftijd overleed, wordt prins Philip vandaag begraven. Zelf had hij al een groot deel van zijn uitvaart vastgelegd. Zo sleutelde hij liefst 16 jaar lang aan een geheim project, wetende dat hij de openbaring ervan nooit zou meemaken: de lijkwagen die zijn eigen kist zal vervoeren. Het werk aan de op maat gemaakte Land Rover Defender TD5 130 begon in 2003, toen de hertog van Edinburgh 82 werd. Haast om te sterven had hij niet, want pas in 2019 - toen hij al 98 was - was de gepersonaliseerde lijkwagen klaar. Tot op de generale repetitie van de uitvaart afgelopen donderdag bleef het prinselijk project een goedbewaard geheim.