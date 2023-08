15 liter wijn en 815 euro fooi: prinses Kate gaat stiekem feesten op technofestival

Royalty Zelfs de stoel waarin hij stierf, wordt getoond: Spaanse oud-koningin Sofia opent expo over koning Boudewijn

Komende maandag, op 31 juli, is het exact 30 jaar geleden dat koning Boudewijn stierf in zijn luxueuze vakantievilla in het Spaanse Motril. De Andalusische kustgemeente is de Belgische vorst nog niet vergeten, wel integendeel. Er worden deze zomer tal van activiteiten georganiseerd. Zo opent oud-koningin Sofia (84), een goede vriendin van Boudewijn en Fabiola, een permanente expo over de overleden vorst in z'n vakantiehuis van weleer. Hoe zag dat buitenverblijf er precies uit? En hoe spendeerde Boudewijn er z'n laatste dagen?