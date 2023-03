14 jaar uit elkaar maar nog steeds niet gescheiden: waarom Caroline van Monaco getrouwd wil blijven met Ernst August

Royalty Onze man in het spoor van kroonprin­ses Elisabeth: “Uit de details blijkt toch dat het wennen is, ook voor Mathilde”

Kroonprinses Elisabeth (21) is in Egypte voor haar eerste officiële werkreis. Met haar moeder koningin Mathilde (50) als ‘stagebegeleidster’ zet ze daar een nieuwe stap in haar weg naar de troon. Onze royalty-expert Wim Dehandschutter volgt hen op de voet, analyseerde de présence van onze kroonprinses, en gunt ons zelfs een blik op haar handtekening. “De ‘begeleidster’ is nerveuzer dan de ‘stagiaire’.”