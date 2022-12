100 jaar na zijn dood: Albert I van Monaco liet een grandioze erfenis na, maar privé was hij een ramp

RoyaltyEen eeuw geleden overleed prins Albert I van Monaco, een bevlogen vorst die mee aan de wieg stond van pool- en natuuronderzoek. Hij was een actieve ontdekkingsreiziger, een pionier in oceaanbescherming. Maar hij bleef ook een Grimaldi, met een liefdesleven dat iets minder stichtend was - inclusief Spaanse luxeprostituee. Wie was deze vorst écht en wat is zijn nalatenschap? “Voor het oog van alle toeschouwers verkocht prins Albert zijn vrouw een klap.”