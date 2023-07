10 jaar koning Filip. Papa wil een extraatje, mama zorgt voor paleisrevolutie: niet Filip, maar z'n familie blundert volop

Royalty Exact 10 jaar geleden: zo kondigde koning Albert II zijn troonsaf­stand aan

Op 3 juli is het exact tien jaar geleden dat koning Albert II (89) zijn troonsafstand aankondigde. Op die dag, die in het Belgisch collectieve geheugen gegrift staat, maakte de koning zijn besluit bekend via een videoboodschap op de Belgische radio en televisie. Zijn zoon Filip, die toen nog kroonprins was, was voorbestemd om hem op te volgen.