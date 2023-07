10 jaar koning Filip. “De weigering om Delphine te erkennen, frustreert ook Filip”: vorst ontpopt zich tot echt stamhoofd

Royalty “Niet Queen Elizabeth, maar prinses Kate zat achter reactie op explosief Op­rah-interview”

Een net verschenen royalty-boek werpt een nieuw licht op de nasleep van het explosieve Oprah-interview met prins Harry (38) en Meghan Markle (41) uit 2021. Volgens Valentine Low, auteur van ‘Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown’, hebben Kate Middleton (41) en prins William (41) een cruciale rol gespeeld bij het formuleren van de officiële reactie die door koningin Elizabeth werd vrijgegeven.