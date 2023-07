10 jaar koning Filip. De gevreesde blunders komen uit onverwachte hoek: “Albert lobbyt achter zijn rug om een extraatje. Filip reageert furieus”

Royalty “De avond voor haar huwelijk hield ze niet op met huilen”: biografe van koningin Máxima onthult intieme details

Ze is het populairste lid aan het Nederlandse hof, onder Duitse vrouwen is ze de meest gewaardeerde royal en in Vlaanderen wordt ze het meest genoemd na koningin Mathilde. Máxima Zorreguieta (52) veroverde vele harten toen ze in februari 2002 huwde met prins Willem-Alexander (56) en toetrad tot het koningshuis. Maar hoe heeft Máxima dat zelf ervaren? En wie gaat er écht schuil achter de koningin? Haar biografe, Marcia Luyten, onthult het ware gelaat van Máxima.