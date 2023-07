Tiental maanden vertraging voor Podiumkun­sten­zaal na geweigerde vergunning: “Maar we komen met ijzersterk nieuw dossier”

Het Leuvense stadsbestuur gaat zo goed als zeker niet in beroep tegen de geweigerde vergunning voor de geplande Podiumkunstenzaal in de Brusselsestraat. Of ook: er is een volledig nieuw dossier in volle voorbereiding. “Een beroepsprocedure zou wellicht nog meer vertraging veroorzaken”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V) die ondanks een nieuw dossier geen bocht van 180 graden wil maken. Blijft de vraag: hoe wil de stad Leuven bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) dan wel overtuigen?