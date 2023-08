80 activitei­ten op 19 locaties in en rond Leuven: “Begin 20e eeuw was Marie Thumas het belangrijk­ste Belgische bedrijf”

Open Monumentendag komt er weer aan en dit jaar is het thema ‘Met hart en ziel!’. Ook in Leuven kan je op zondag 10 september bijzonder roerend en onroerend erfgoed bezoeken: “En laat ons van dat immateriële erfgoed nu net een aantal topvoorbeelden hebben in Leuven: het Jaartallenleven, de reuzen-, de bier- en de beiaardcultuur. We waren dan ook meteen erg enthousiast over het thema”, vertelt schepen Bert Cornillie (Vooruit).