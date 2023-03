Zijn de huurprijzen in Rotselaar bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

Animal Rescue Service krijgt drie keer zoveel oproepen: “Wilde dieren voelen zich meer en meer op hun gemak in de steden”

De dierenambulance van Animal Rescue Service vzw (ARS), de mobiele brigade van dierenvriend Matthieu Helleputte, is vorig jaar maar liefst 96 keer ter plaatse gekomen in Leuven. Dat is drie keer zoveel als in 2020. “Maar voor de dieren zelf betekenen de fors gestegen cijfers eigenlijk vooral goed nieuws”, zegt Matthieu.