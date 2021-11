“Zes jaar bloed, zweet en tranen opniéuw vakkundig aan gort getrapt. Ik geef het op”: Vandalen spenderen úren aan vernieling van Marcs (72) levenwerk

Kampenhout De slimste sms’er van Vlaanderen woont in Kampenhout

De Rode Neuzen Dag kent vandaag haar ontknoping. Talloze acties droegen bij aan een totaalbedrag (de teller staat momenteel op twee miljoen euro) dat integraal gebruikt zal worden voor het goede doel: het mentale welzijn van jongeren. Eén zo’n actie werd gevoerd in Wijnegem Shop Eat Enjoy. Voorbijgangers werden daar aangemaand te raden hoeveel rode neuzen er in een kubus zaten. Deelnemen kon door het antwoord te sms’en, aan het tarief van één euro per bericht. Wie de slimste sms’er van Vlaanderen is, is vandaag bekend geworden.

26 november