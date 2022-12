Werken Zallaken lopen vertraging op: asfaltlaag ten vroegste voor eind maart

Leuven Twintiger onder invloed rijdt tegen geparkeer­de wagen en kruipt nadien in bed

De Leuvense politie heeft zondagochtend een 27-jarige man uit bed gelicht. Even voordien had de twintiger onder invloed van alcohol en drugs een geparkeerd voertuig aangereden in de Schapenstraat, maar veel zin om ter plaatse te blijven had hij niet.

18 december