Werken aan Vakenstraat gaan nieuwe fase in: Meanderspad twee dagen afgesloten

De aannemer van het project zal maandag en dinsdag een onderlaag asfalt aanbrengen over de volledige lengte van de Vakenstraat. De werken gaan onvermijdelijk gepaard met twee dagen hinder, maar zijn wel een grote stap naar meer comfort tijdens de werken in de Vakenstraat.

De Vakenstraat, die nu al volledig afgesloten is voor doorgaand verkeer, zal die twee dagen ook afgesloten zijn voor inwoners en lokaal verkeer en dat voor alle weggebruikers, inclusief fietsers. Ook het kruispunt met de Terheidelaan valt binnen de afsluiting. Doordat ook fietsen de nieuwe fundering kunnen beschadigen, zal niet alleen de Vakenstraat, maar ook het Meanderspad volledig worden gesloten voor fietsers en voetgangers. De sluiting werd bewust in de paasvakantie gepland, omdat er in die periode minder schoolverkeer en woon-werkverkeer op het pad is. Daardoor blijft de hinder beperkt. Sportoase De Meander is met de fiets bereikbaar langs de paden rond ‘de Plas’ en met de auto door te parkeren op parking Sportoase de Toren en het laatste stuk te wandelen.