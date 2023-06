WEER. Vanochtend kans op helder weer in Rotselaar

Stad Leuven geeft meer details over veelbespro­ken ‘vishal’ tijdens Het Groot Verlof: “Wie dat wil, kan hier zélf ook iets organise­ren”

Zomerfestival Het Groot Verlof staat voor een aantal vernieuwingen en de stad Leuven gaf zopas meer tekst en uitleg over de moderne versie van de vishal van weleer die op de Vismarkt zal verschijnen. Hoewel een deel van handelaars in de buurt die vishal niet graag ziet komen wegens het verlies van parkeerplaatsen is het Leuvense stadsbestuur ervan overtuigd dat de knipoog naar het historische verleden iedereen ten goede zal komen, ook de handelaars.