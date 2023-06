WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Rotselaar

Opnieuw telt slimme camera aantal voetgan­gers, fietsers en auto’s om te weten hoe er lokaal gewinkeld wordt

Tot woensdag 28 juni zal een slimme camera de voorbijgangers tellen in het centrum van Tremelo. De camera wordt opgesteld in samenwerking met de dienst Economie van de provincie en VERA en brengt het weggebruik in kaart. “Dit in het kader van lokale economie en veiligheid”, klinkt het.