WEER. Overwegend bewolkt in Rotselaar vanochtend

PVDA Leuven haalt 1.000 euro op voor aardbeving Turkije en Syrië tijdens solidari­teits­avond

Twee maanden na de aardbeving in Turkije en Syrië blijft het menselijk leed torenhoog. Afgelopen zaterdag organiseerde PVDA Leuven een inzamelactie voor het getroffen gebied in GC De Bosstraat, en ook later zal de partij verse soep verkopen op verschillende markten.