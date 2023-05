WEER. Kans op lichte regen en redelijk helder weer in Rotselaar vanochtend

Provincie Vlaams-Bra­bant richt anoniem drugsmeld­punt op: “Alerte burgers kunnen helpen om criminali­teit sneller op te sporen”

De provincie Vlaams-Brabant heeft een anoniem drugsmeldpunt opgericht. De meldpunten in Antwerpen en Limburg hebben in totaal al 1.500 anonieme meldingen binnengekregen, waarvan een derde positief resultaat gaf. Provinciegouverneur Jan Spooren hoopt dat zo’n meldpunt ook in Vlaams-Brabant kan bijdragen aan de bestrijding van illegale drugsproductie, waar het eveneens een stijgend fenomeen is.