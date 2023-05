WEER. Kans op helder weer vanochtend in Rotselaar

Maar liefst 72% van gecontro­leer­de bestuur­ders rijdt te snel in Bin­komstraat: “Nog nooit meegemaakt”

Op vrijdag 21 april vatte de lokale politie van Lubbeek post langs de Binkomstraat en daar werden op amper een uur tijd maar liefst 145 van de 200 gecontroleerde bestuurders geflitst. Een triest record in de gemeente. “De Binkomstraat is eveneens een baan waar veel fietsers en wandelaars passeren, te snel rijden is hier heel gevaarlijk”, vertelt burgemeester Theo Francken (N-VA).