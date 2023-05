WEER. In Rotselaar zwaarbewolkte ochtend en hevige neerslag

Nabestaan­den Pater Damiaan teleurge­steld over het ontbreken van Grootste Belg in Vlaamse Canon: “Een Vlaamse boerenzoon die het tot heilige schopt. Is dat dan niet belangrijk?”

De publicatie van De Canon Van Vlaanderen heeft weinig indruk gemaakt bij Rob van den Broeck uit Tremelo. Hij is een - zelfs niet zo verre - afstammeling van Pater Damiaan. U weet wel, die missionaris die heilig verklaard werd en in 2005 gekroond werd tot Grootste Belg. Maar tot de Vlaamse Canon schopte hij het niet. “Tot in Chili leren ze over Pater Damiaan op school, maar in Vlaanderen doet men alsof hij niet bestaat”, zucht Rob.