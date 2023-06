WEER. In Rotselaar heldere ochtend

Kasteelruï­ne Ravestein wordt bezoekers­cen­trum, maar dat kost een aardige duit: “We hebben 500.000 euro nodig”

Kasteel Ravestein in Boortmeerbeek staat al leeg sinds 2008. Ondertussen is het bekende gebouw langzaam maar zeker veranderd in een kleine ruïne volgens Natuurpunt. De organisatie wil daar verandering in brengen maar daarvoor moet er wel geld worden gevonden: “We hopen deze droom te realiseren met de steun van bedrijven en donateurs”, vertelt Nils Iwens, coördinator van Natuurpark Rivierenland.