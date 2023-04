WEER. In Rotselaar helder weer vanochtend

NET OPEN. Pop-upwinkel verkoopt merkkledij aan de helft van de prijs in voormalige Brantano. “Denk Petrol, G-Star Raw, Ralph Lauren, en af en toe zelfs Hugo Boss”

Koopjesjagers: opgelet. In wat ooit een Brantano-filiaal is geweest opende vandaag de pop-upwinkel Failliet Verkoop Merkkleding de deuren. Terwijl het wachten is op de vergunning van Colruyt Group om op dezelfde plek een grootwarenhuis op te trekken, verkopen Ben Boelens (20) en zijn geoliede winkelmachine er geretourneerde merkkleren aan de helft van de nieuwprijs. “Schoenen? Die hebben we niet. Enkel merkslippers.”