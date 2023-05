WEER. Helder weer in Rotselaar vanochtend

Leuven krijgt er een uniek ‘viewpoint’ bij: “Gerestau­reer­de burchtmuur moet kroonju­weel worden van een park”

De Keizersberg in Leuven staat sinds kort in de steigers en daar is een goede reden voor. “Tegen 2025 zal het voor Leuvenaars en bezoekers mogelijk zijn om van bovenop de monumentale burchtmuur te genieten van een uniek uitzicht over Leuven”, vertellen de Leuvense schepenen Dirk Vansina (CD&V) en Carl Devlies (CD&V).