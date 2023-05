WEER. Helder weer in Rotselaar vanochtend

“We hebben gesmeekt om te stoppen, maar ze bleven maar slaan en schoppen”: KVM-supporter Peter Maes (45) in elkaar geslagen na bekerfina­le

De beker moesten ze aan Antwerp laten, maar dat was bijzaak. Een onvergetelijke dag Brussel eindigde voor KVM-fans Peter Maes en partner Nele Pelgrims zondagnacht in mineur. Toen Peter met een vriend bij thuiskomst nog een pintje gingen drinken, werd hij rond 1.30 uur door een tiental jongeren in elkaar geslagen. Eindresultaat : gebroken kaak, neus, schouder uit de kom en spierscheur. “Dit kwam totaal uit het niets en zonder enige aanleiding”, vertelt de man vanop zijn ziekbed.