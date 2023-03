Vredesmonument aan Sint-Pauluscentrum ingehuldigd

Marc Van Den Hoof (77) telt af naar Leuven Jazz, maar wil het genre vaker terugzien in de studenten­stad: “Seven Oaks? Dat was vroeger dé jazzclub”

Nog enkele dagen, en Leuven wordt voor de tiende keer ondergedompeld in een bad van swing, sax en de treurigste blue notes. Wie alvast aftelt naar Leuven Jazz is radiomaker op rust en jazzeminentie Marc Van Den Hoof (77). Een blik vooruit naar het stadsfestival en een gesprek over de mooiste muziek ter wereld, die hij graag weer wat vaker zou horen spelen in de universiteitsstad. “Zelfs in De Bierkelder heb ik vroeger wel eens saxofoon gespeeld. Een mindere ervaring, dat wel...”