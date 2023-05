Vosje gered uit illegale klem in Rotselaar

Aanleg van fibernet­werk in Hols­beek-Plein start in juni

Het Vlaamse nutsbedrijf Fiberklaar rolt op verschillende plekken in Vlaanderen een open glasvezelnetwerk uit, een netwerk dat supersnel internet verzekert. De aanleg van het netwerk in Holsbeek gebeurt in een eerste fase enkel in Holsbeek-Plein. De andere deelgemeenten zullen dus nog even moeten wachten.