Vitesse Kinnekeskoers vernieuwt en gaat offroad

Geen klinkers en asfalt meer dit jaar, maar gras en modder op 18 september. “Na vijf koersen op het Rotselaarse Dorpsplein vonden we het de hoogste tijd om af te wisselen. Het event verhuist naar het grasveld en de kantine van De Koninklijke Wipmaatschappij, of de wip in de volksmond, ongeveer driehonderd meter verder richting Werchter”, zegt Jan Hennes van Vitesse Fietsen. “Er worden parcours met allerlei uitdagingen en obstakels gebouwd voor de verschillende leeftijdsgroepen. Bovendien breiden we de leeftijden uit en kunnen kinderen van 1 tot 8 jaar deelnemen. Dat kan nog steeds op gewone stadsfietsen, al is een stel banden met wat profiel aangeraden.”