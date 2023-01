Vijftien nieuwe gemachtigde opzichters in Rotselaar

Gemachtigde opzichters zijn erg belangrijk voor de veiligheid in schoolomgevingen. Ze helpen kinderen veilig over te steken en moedigen hen zo aan om te voet of met de fiets naar school te komen. Het gemeentebestuur van Rotselaar vindt verkeersveiligheid heel belangrijk en stimuleert alle scholen dan ook om met gemachtigde opzichters te werken.

“Na een theoretische en praktische opleiding door de provincie Vlaams-Brabant en de lokale politie, beschikken de vrijwilligers over de nodige kennis en ervaring om scholieren in groep te laten oversteken”, klinkt het. “Om de gemachtigde opzichters te ondersteunen bij hun taak, zorgt de politiezone er op vraag van de gemeente voor dat er regelmatig een wijkagent aanwezig is aan het begin van de schooldag. Andere weggebruikers vragen we om attent en hoffelijk te zijn. Zo zorgen we samen voor veilige schoolomgevingen. Deze beleidsperiode investeert de gemeente ook in verkeersveilige schoolomgevingen in Heikant, Werchter, Rotselaar en Wezemaal. De gemeente stelde voor deze opleiding de accommodatie ter beschikking en zorgde ook voor een verzekering van de gemachtigde opzichters. In aanwezigheid van de korpschef kregen de gemachtigde opzichters hun getuigschrift van een delegatie van het schepencollege van Rotselaar en Tremelo. Daarnaast ontvingen ze ook een seingeversbordje C3, een fluohesje en een tricolore armband.”