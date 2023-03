Verschillende bestuurders spelen rijbewijs kwijt tijdens alcoholcontroles

In deze Delhaize mocht je dit weekend niet kieskeurig zijn: “Al blij dat ze open zijn... Maar dit is wel héél erg”

Het zou een “ongewoon weekend” worden in onze supermarkten, zo voorspelde retailexpert Gino Van Ossel. Ongewoon is het ook geworden in de vestiging van Delhaize in Heverlee, waar gisteren heel wat rekken leeg bleven. “Het gaat om versproducten uit het magazijn in Zellik, dat de voorbije dagen en ook vrijdagavond nog werd geblokkeerd”, aldus Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver.