Verschillende bestuurders onder invloed lopen tegen de lamp tijdens alcoholcontrole

Tielt-Winge Afrika Filmfesti­val komt heel even naar Tielt-Win­ge

Van 21 april tot en met 6 mei vindt in Leuven het Afrika Filmfestival plaats. Het Wereldcomité zorgt nu ook voor een uitloper tot in Tielt-Winge. Eind maart kan je in de kerk van Meensel-Kiezegem al eens proeven van wat het multiculturele festival in Leuven zoal in de aanbieding heeft.

