Verschillende bestuurders lopen tegen de lamp tijdens alcoholcontrole

KEERBERGEN/BOUTERSEM/LEUVEN Afzender dreigtele­foon in strijkij­zer­moord voor rechter, waar hij opnieuw dreigt: “Ik weet ze wonen”

Het was voor Karen lang een raadsel wie haar een dreigvoicemail stuurde drie dagen nadat haar stiefmoeder in verdachte omstandigheden - met een strijkijzersnoer rond haar nek - om het leven kwam in Keerbergen. “Uwen dag komt nog.” De stem van André B. (71) had ze wel herkend, maar hoe kon hij vanuit de gevangenis een telefoontje plegen? Via telefonie-onderzoek konden speurders toch een ‘verrassende’ verdachte voor de rechtbank brengen.