Vernieuwing dubbelrichtingsfietspad Aarschotsesteenweg bij start zomervakantie

Levensloop nu ook voor wielertoe­ris­ten: 100 km fietsen met vertrek vanuit Begijnen­dijk op 27 mei

Levensloop is de solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker die mensen die kanker hebben of hebben gehad (een Vechter) in de bloemetjes zet. Tegelijk zamelt Levensloop ook geld in ten voordele van wetenschappelijk kankeronderzoek en lokale projecten die bijdragen aan het welzijn van patiënten en hun naasten. Nieuw dit jaar is dat het event wordt opengesteld voor wielertoeristen.