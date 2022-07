Verkeershinder door rioleringswerken op zes locaties in Langestraat

ROTSELAARIn augustus worden er in de Langestraat in Wezemaal rioleringswerken uitgevoerd. Het gaat om zes locaties waar herstellingen gedaan worden. Er wordt telkens op één locatie gewerkt met een tijdelijk verkeerslicht ter hoogte van de werken. Als alles volgens planning verloopt, zouden de rioleringswerken voor het nieuwe schooljaar klaar zijn.

Op 1 augustus start de aannemer met herstellingen aan de riolering op zes locaties in de Langestraat in Wezemaal. De locaties zullen een per een aangepakt worden. Om de werken veilig te laten verlopen, zal er gewerkt worden met tijdelijke verkeerslichten ter hoogte van de werf. Daarnaast geldt van 1 tot 31 augustus over de hele Langestraat een parkeerverbod. Bewoners kunnen hun wagen parkeren aan het braakliggende terrein van het Kippenwinkeltje of afspraken maken met buren met een oprit.

De werken worden uitgevoerd in de vakantieperiode om de hinder te beperken. Er is in augustus minder autoverkeer in de Langestraat en door de vakantie zijn er ook minder kinderen in het verkeer. Als de werken volgens planning verlopen, zouden ze voor de start van het nieuwe schooljaar klaar zijn.

Voetgangers zullen tijdig gesignaleerd worden om aan een zebrapad over te steken, waardoor ze veilig langs de andere kant van de weg kunnen wandelen. Fietsers zullen gebruik maken van de straat. Daarom wordt er ter hoogte van de werf een fietsstraat ingevoerd.

Dat wil zeggen dat auto’s maximaal 30 kilometer per uur mogen rijden aan de werf en dat ze fietsers niet mogen inhalen. Zo verkleint het snelheidsverschil tussen fietsers en andere weggebruikers, wat veiliger is voor iedereen in de werfzone.