Verkeerschaos rond Werchter Boutique: “Vijf uur geleden thuis vertrokken. En we zijn er nog niet”

De organisatie van Werchter Boutique laat via Twitter weten dat er stilstaand verkeer is in de blauwe en roze zone van het domein. Eerder deze week werd al aangekondigd dat alle parkingtickets voor zaterdag uitverkocht waren.

Volledig scherm File op weg naar Werchter Boutique, drie kilometer van de weide. © Maarke De Staercke

Maar die parkings bereiken is op zich ook al een probleem, zo ondervinden velen. “Wij zijn omstreeks 14 uur in Vilvoorde vertrokken”, klinkt het bij Maarke De Staercke en Aline Hereman. “Na een tocht van toch al twee uur, zouden we volgens Waze nog een uur te gaan hebben om de resterende drie kilometer af te leggen. Wat we uiteraard niet zagen zitten — de parkings waren ook amper én slecht aangeduid. We hebben gelukkig een vriendelijke buurtbewoner gevonden bij wie we onze auto mochten achterlaten. Die laatste drie kilometer doen we wel te voet.”

“Wij zijn al vijf uur op de baan”, horen we bij een groep festivalgangers uit Aalst. “En intussen staan we al drie uur op deze baan aan te schuiven.”

Volledig scherm Het traject van festivalgangster Maarke op Waze. © Waze

Instructies lezen

“De festivalgangers komen tegelijk aan”, reageert de organisatie van Werchter Boutique. “Het is het eerste jaar dat bezoekers hun parkeerticket vooraf moesten kopen. Op die tickets staan codes voor de verschillende parkings. Het is de bedoeling dat iedereen de instructies op zijn of haar ticket dan ook goed volgt. Sommige mensen hebben het echter niet goed gelezen en zijn zelf een weg beginnen zoeken. En dat veroorzaakt file. Maar onze medewerkers doen al het mogelijke om alles in goede banen te leiden.”

Volledig scherm File op weg naar Werchter Boutique. © Sarah Wenes

