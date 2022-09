Verdachte van woninginbraken in Herent gevat aan station Brussel Noord

In de nacht van 26 op 27 augustus 2022 vond een reeks woninginbraken plaats in Herent op de Nieuwe steenweg en in de Kroonstraat. De slachtoffers merkten dat er elektronische apparaten en geld van hen ontvreemd was. Verder lagen de woningen er doorzocht bij en kon men een aantal braaksporen vaststellen. Dankzij een doorgedreven onderzoek van politiezone Herko (Herent/Kortenberg), onder andere door analyse van camerabeelden, kon afgelopen donderdag een verdachte gevat worden aan het station van Brussel Noord. Hij was in het bezit van een rugzak met daarin geld, juwelen, gsm’s en kledij. De verdachte betreft een man die in Brussel verblijft en volgens eigen verklaring nog minderjarig is maar uit het gevoerde leeftijdsonderzoek blijkt dat betrokkene meerderjarig is. Tijdens het verhoor bij de politie ontkende hij zijn betrokkenheid bij de woninginbraken. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek voor diefstallen met verzwarende omstandigheden.